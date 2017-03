'Uitslag Kamervoorzitterschap staat bij voorbaat vast, PVV is kansloos'

On­der­han­de­lin­gen formatie begonnen: 'Of het lukt, weten we pas op het eind'

11:04 De onderhandelingsfase over een kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks is vandaag officieel van start gegaan. Informateur Edith Schippers ontving in de ochtenduren tegelijkertijd de onderhandelaars van deze partijen voor een eerste gesprek. De partijleiders lieten na afloop weinig los: ,,Komen we er uit? Dat weten we pas op het eind", aldus Jesse Klaver.