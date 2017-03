Veel kritiek op 'chaos' bij exitpoll NOS

De spanning bij de NOS werd flink opgebouwd. Dionne Stax stond klaar voor haar eerste klus van de avond. De interactieve graphics lieten haar echter in de steek. Uiteindelijk moest worden teruggeschakelt naar Rob Trip en Dominique van der Heyde, die hun analyse over de niet zichtbare exitpoll gaven.



Bekende en onbekende twitteraars uitten felle kritiek op de verslaggeving van de NOS. Schrijfster Heleen van Royen verzuchtte: ,,One job NOS." Radio-dj Coen Swijnenberg concludeert: ,,De NOS verliest in ieder geval." Filmmaker Willem Bosch noemt het 'de anti-climax van de eeuw eventjes'. Royaltykenner Marc van der Linden kwalificeerde het incident als 'amateurisme'.



Enkele momenten later kon de exitpoll alsnog in beeld worden gebracht. Bij de update van de poll waren de problemen verholpen.