Voetbal- en tennisverenigingen zijn dol op duurzame subsidie

Arib officieel herkozen tot voorzitter Tweede Kamer

29 maart Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft vanmiddag Khadija Arib tot voorzitter herkozen. Ze was de enige kandidaat. De Kamer debatteerde nog wel over haar benoeming. Met name Fleur Agema haalt keihard uit naar de rest van de Kamer: ,,De uitslag staat bij voorbaat vast. De PVV had graag dé kandidaat geleverd'', zegt zij over de 'kansloze' Martin Bosma, die uiteindelijk niet kandideerde.