Vooral linkse kiezer weet nog niet op wie hij moet stemmen

Het is nog maar een week voor de verkiezingen en een grote meerderheid van de kiezers heeft nog geen idee op wie ze gaan stemmen. 73 procent van de stemgerechtigden zweeft nog, vooral op links. De PvdA ziet er een sprankje hoop in.

Slechts 27 procent van de kiezers heeft al een vaste keus gemaakt, blijkt uit onderzoek van I&O Research. De anderen twijfelen nog tussen meerdere partijen (57 procent) of weet nog helemaal geen partij te noemen die voor hun stem in aanmerking komt (16 procent). Die laatste groep wordt wel steeds kleiner, ziet onderzoeker Peter Kanne.

Bij de PvdA klampen ze zich vast aan de vele zwevende kiezers. Als zoveel mensen het nog niet weten, zeggen de peilingen voor de sociaaldemocraten weinig, is de hoop. Nu staat de partij al weken op zo’n 14 zetels. ,,Met al die zetels die nog te vergeven zijn, ligt er nog een heleboel open. Er valt nog een wereld te winnen’’, zegt PvdA’er Sharon Dijksma, lid van het campagneteam.

Maar die hoop is niet per se gerechtvaardigd, zegt onderzoeker Peter Kanne. ,,Aanwijzingen dat ze veel gaan winnen zie ik niet. We hebben de kijkers naar het Carrédebat bijvoorbeeld gevraagd welke lijsttrekker het het best deed en bijna niemand noemt Lodewijk Asscher.’’

Slechts 2 procent van de ondervraagde kijkers zag de PvdA-lijsttrekker als beste debater. Ter vergelijking: 20 procent van de kijkers vond dat Jesse Klaver het debat het beste deed. Hij krijgt ook een lager rapportcijfer. Hij scoort een 5,4, terwijl Klaver een 7,2 krijgt toebedeeld.

Toch is er een lichtpuntje: het zijn vooral linkse kiezers die twijfelen over hun stemkeuze. ,,Maar daar heeft de PvdA zelf ook last van’’, zegt Kanne. ,,Van degenen die nu op de PvdA zeggen te stemmen, staat voor maar 29 procent de keuze vast.’’

PvdA-staatssecretaris Dijksma erkent dat het een lastige strijd is voor haar partij. ,,Het is een uphill battle. We roeien tegen de stroom in. De peilingen zijn al een tijd relatief onbeweeglijk, maar we zitten niet stil. We gaan een laatste spannende week in.’’

Over lijsttrekker Asscher wil ze geen kwaad woord horen. ,,Hij doet het erg goed op zijn eigen manier. Rustig, inhoudelijk. Hij loopt er niet voor weg dat hij verantwoordelijkheid heeft genomen.’’