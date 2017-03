VVD, D66, CDA én GroenLinks gaan met elkaar door

Volgens VVD-onderhandelaar Rutte is de 'bereidheid' uitgesproken om verder te praten. Maar: ,,We hebben ook benoemd dat er grote verschillen zijn.’’ CDA-voorman Buma zei: ,,Ik heb de verkenner geadviseerd een informateur aan te stellen op basis van de gesprekken die we nu hadden.’’ D66-aanvoerder Pechtold vond dat nog moest blijken of het iets ging worden, maar 'we hebben weer een belangrijke stap gezet'.



GroenLinks-leider Klaver is ,,bereid om de gesprekken aan te gaan en te zien of de grote inhoudelijke verschillen te overbruggen zijn. Wij hebben de plicht en de verantwoordelijkheid naar onze beweging om te kijken of we onze idealen kunnen realiseren.’’ Klaver benoemde wederom het aanpakken van de klimaatverandering, het terugdringen van de inkomensongelijkheid en een humaan vluchtelingenbeleid.