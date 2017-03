VVD-fractievoorzitter Zijlstra verwacht moeizame formatie

,,Dat wordt het zeker. We moeten de definitieve uitslag afwachten om te kunnen beoordelen met wie we gaan praten. Een zetel meer of minder maakt voor sommige partijen nog heel veel uit.''



Zijlstra sprak van blijdschap en opluchting. ,,We wisten niet hoe het zou zijn, maar 31 zetels met zo'n afstand is een opluchting, maar wel met een zwart randje. We hebben 50 miljard aan bezuinigingen doorgevoerd. Als je dan zo overeind blijft, voelt dat toch als een overwinning.''