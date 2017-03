VVD opnieuw de grootste, PvdA lijdt historische nederlaag

Nek-aan-nekrace

Wel is VVD al zeker weten de grootste. Achter die partij is het een nek-aan-nekrace tussen de PVV, het CDA en D66. De partij van lijsttrekker Geert Wilders blijft op basis van de huidige cijfers de concurrentie nipt voor en behaalt 20 zetels, 5 meer dan bij de vorige verkiezingen. Ook CDA (+6, 'een grote overwinning') en D66 (+7, 'een historische overwinning') stijgen flink ten opzichte van 2012. Wilders noemt zijn partij 'één van de winnaars'. ,,Het zijn niet de dertig zetels waarop ik had gehoopt, maar Rutte is nog niet van mij af."



GroenLinks is de partij die de grootste progressie lijkt te boeken: van 4 naar 14 zetels. Dat is de beste verkiezingsuitslag in de historie van GroenLinks. De partij van Jesse Klaver heeft daarmee zoals het er nu voorstaat dezelfde opbrengst als de SP, dat ten opzichte van 2012 1 zetel verliest en dus niet weet te profiteren van de hoge opkomst en het verlies van de PvdA.



De PvdA eindigt op behoorlijke afstand van de concurrentie op links. Lijsttrekker Lodewijk Asscher blijft aan als leider van de partij, maar sprak van een 'bittere avond' en een 'ongelooflijk teleurstellende uitslag'.



Succes was er wel voor de Partij van de Dieren en 50Plus, die na 2 zetels in 2012 nu respectievelijk op 5 en 4 zetels lijken te komen. ChristenUnie (5) en de SGP (3) blijven even groot. Nieuwkomer DENK verovert 3 zetels en Forum voor Democratie komt uit het niets op 2.