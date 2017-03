VVD-voorman Zijlstra: De PvdA is ook een optie

De VVD voelt zich niet veroordeeld tot Groenlinks of de ChristenUnie in de komende kabinetsformatie. ,,De PvdA is ook een optie.’’ Dit zegt VVD-voorman Halbe Zijlstra zaterdag in een interview met AD.

De vigerende fractievoorzitter wijst erop dat GroenLinks in de campagne te kennen heeft gegeven dat ze niet met de VVD willen. Zijlstra hoopt dat GroenLinks de komende dagen geen toneelstukje wil opvoeren voor de achterban om eerst een links zespartijen-kabinet te proberen. Vanaf maandag spreekt de aangewezen verkenner Edith Schippers met alle partijen. Zijlstra over een verbond van linkse partijen: ,,Maar als ze dat nu niet meer zien zitten: zeg het dan. Geen Haags spelletje alsjeblieft. Het is al complex genoeg.’’



Zijlstra zegt bovendien dat GroenLinks idealen moet inleveren als de partij wil regeren. ,,Dan moet je dingen inleveren. Vraag is of ze dat willen.’’ En: ,,Gezien hun programmapunten zijn ze niet onze gedroomde partner.’’

Klimaatbeleid

Het liberale kopstuk zegt ook zonder GroenLinks een stevig klimaatbeleid te kunnen voeren. ,,We hebben al veel gedaan. En gaan nog meer doen. Met wie dan ook. Daar hebben we GroenLinks echt niet voor nodig.’’ Zo klinkt de GroenLinks-oplossing om in Nederland ,,schone’’ kolencentrales te sluiten sympathiek zegt Zijlstra, maar het is ,,symboolpolitiek’’ omdat er dan elders uit Europa stroom moet worden gekocht uit ,,veel smeriger’’ kolencentrales. Zijlstra meent dat dit kabinet met het energieakkoord al ,,enorme stappen op hun terrein’’ gemaakt.

Klimaatbeleid is bij de VVD in goede handen, claimt Zijlstra. In de eerste twee kabinetten-Lubbers (1982-1989) werden de twee ,,meest groene ministers ooit ’’ geleverd: Pieter Winsemius en Ed Nijpels. Ook de huidige VVD-minister Henk Kamp zal ,,heel goed’’ goed scoren als men over een paar jaar terugkijkt, zo verwacht hij.

Gunnen