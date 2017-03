Wat maakt GroenLinks zo sexy?

Stem strategisch op mij, zo luidde de boodschap van GroenLinks-leider Jesse Klaver gisteravond. Alle linkse stemmers moeten volgens hem een middenkabinet voorkomen van VVD, CDA en D66. ,,Zij willen vasthouden aan de status quo. Wij willen verandering”, sprak Klaver gisteravond in een volle Afas Live, de voormalige Heineken Music Hall. Om een kabinet ‘over links’ mogelijk te maken, moet één linkse partij de grootste worden en Klaver rekent erop dat dat zíjn partij is. ,,Maak ons groot. Maak ons groter.”

Zijn oproep werd gisteravond door vijfduizend mensen gehoord en zo'n 4500 mensen volgden gelijktijdig de livestream. Bij de eerdere partijbijeenkomsten vermomd als rockconcert in poptempel stonden de meisjes in de rij voor een selfie met de GroenLinks-leider. ,,Dat ligt ook aan de campagneregie van GroenLinks. Jesse Klaver presenteert zich als idool”, stelt Ipsos-onderzoeker Jeroen Kester.

Toch zit er nauwelijks verschil in aanhang tussen mannen en vrouwen, ziet hij in zijn gegevens. De grootste groep ‘fans’ zit niet in de leeftijdscategorie 18-24, maar in die van 25-34 jaar. De oudere generatie, die vijftigplussers, staan vanwege de jonge leeftijd van Klaver vaak sceptischer tegenover de benjamin onder de lijsttrekkers.

Uit de gegevens van Ipsos blijkt dat GroenLinks het meest profiteert van de neergang van de PvdA. Kester: ,,De energie die Diederik Samsom in 2012 had, heeft Klaver nu.” Maar de potentiële GroenLinks-kiezer is niet heel zeker van zijn zaak. ,,Uit ons onderzoek blijkt dat de voorkeur voor GroenLinks het minst vast ligt. Dat komt ook omdat een deel van de nieuwe aanwas van de PvdA komt. Zij twijfelen toch nog, wachten misschien toch totdat de PvdA nog iets gaat doen waardoor ze terug kunnen keren bij de sociaaldemocraten.”

Op 12 mei 2015 kwam Klaver (nu 30) aan het roer van GroenLinks. De architect van die leiderschapswissel was de ‘oude’ leider Bram van Ojik. Hij ontmoette Klaver voor het eerst in een café in Utrecht, in 2008. Van Ojik werkte toen aan het nieuwe beginselprogramma van GroenLinks. GroenLinks-jongerenorganisatie DWARS, waar Klaver toen voorzitter van was, had een eigen versie gemaakt.

Het was een charismatische jongen met een bevlogen verhaaltje Oud-GroenLinks-leider Bram van Ojik

,,Jesse wilde dat aan mij overhandigen. Het was een charismatische jongen met een bevlogen verhaaltje. Ik wil niemand heilig verklaren, maar het feit dat die ontmoeting mij nog zo scherp voor de geest staat, zegt genoeg.” Jaren later zag Van Ojik Klaver terug in de Tweede Kamer. ,,Daar zag ik dat hij ook een dossiervreter is: belastingplannen, onderwijs, pensioenen.”

Over Klavers jeugdige leeftijd heeft Van Ojik nooit twijfels gehad. ,,Grote talenten moet je niet te lang op de reservebank houden. Cruijff was op zijn 29ste al over zijn hoogtepunt heen.” Belangrijker vond Van Ojik dat GroenLinks met Klaver klaar zou zijn voor de toekomst. ,,We moeten het op 15 maart nog wel verzilveren, maar de peilingen laten mooie cijfers zien.”

Want vanaf het moment dat Klaver het stokje van Van Ojik begon de noodlijdende partij aan een opmars in de peilingen. ,,Al was hij niet meteen booming”, weet Ipsos-onderzoeker Jeroen Kester. Aanvankelijk was het effect klein, van 5 naar 8 zetels. Maar naar verloop van tijd steeg dat. Momenteel staat GroenLinks in de Peilingwijzer, het gemiddelde van zes peilingen waaronder die van Ipsos, op 15 tot 17 zetels.

Hij is jong en fris, vindt de huidige Groen­Links-aan­hang Ipsos-onderzoeker Jeroen Kester

Logisch, glundert de partij zelf: ,,Jesse is de juiste man, op het juiste moment, met de juiste boodschap”, zo verwoordt campagneleider Wijnand Duyvendak het graag. Daar zit een kern van waarheid in, beaamt onderzoeker Kester: ,,De boodschap van GroenLinks is duurzaam, Europees en gericht op de toekomst. Het profiel van Klaver past precies bij die thema’s. Hij is jong en fris, vindt de huidige GroenLinks-aanhang. Dat vult elkaar aan.”

'Geïnspireerd door Jesse'

We spraken voorafgaand aan het evenement met verschillende bezoekers. Wat trekt hen zo aan?

,,Ik ben hier, samen met mijn ouders, zus en vrienden, omdat ik nog twijfel tussen de Partij voor de Dieren en GroenLinks", zegt Lena Hartog (25) uit Amsterdam. ,,Ik denk dat ik nu wel overtuigd ben door Jesse. Dit is toch een historische avond, vooral door die beweging die maar blijft groeien. Dat geeft zoveel energie. Ik denk dat GroenLinks na de verkiezingen het verschil kan maken."

Farshad Rasa (23) uit Venlo, zegt: ,,Ik ben nog nooit eerder bij een politieke bijeenkomst geweest, maar ik ben de afgelopen paar maanden geïnspireerd geraakt door Jesse. Dat komt door de standpunten - dat het onderwijs beter kan, bijvoorbeeld - maar ook door zijn persoon. Ik kom zelf uit Afghanistan en ik probeer er niet naar te kijken, maar zijn half-Marokkaanse afkomst speelt ook mee. Ik denk dat hij daardoor betrouwbaarder is."

,,Waarom ik hier ben? In één woord: inspiratie", laat Marianne van der Zijde (52) uit Enkhuizen weten. ,,Dat komt door de positieve manier waarop GroenLinks campagne voert. Jesse spreekt daarmee dus niet alléén de jongeren aan. Ik ben GroenLinks-lid geworden door hem - vroeger was ik lid van D66. Maar die partij weet de jongeren niet te binden. Ik wilde er vanavond graag bij zijn, al die mensen met dezelfde ideeën als ik... Dat geeft een gevoel van saamhorigheid."