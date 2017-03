Wat u nog niet wist over de verkiezingen

- Kampioen voorkeursstemmen is Mona Keijzer , de nummer 2 van het CDA. Ze kreeg 165.384 stemmen, meer dan de andere nummers 2 en meer dan de lijsttrekkers Tunahan Kuzu (Denk) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie). - Sylvana Simons van Artikel 1 haalde 26.095 stemmen. Om een zetel te krijgen in de Tweede Kamer waren 70.106 stemmen nodig. - Pia Dijkstra stond op nummer 4 van de D66-lijst, maar ze heeft beter gescoord dan haar partijgenoot op nummer 2. De voormalige tv-journalist vergaarde 120.557 stemmen. Nummer 2 Stientje van Veldhoven kreeg er ruim 27000 minder.

- GeenPeil heeft 4.945 stemmen gekregen. Dat is voor de mede-initiatiefnemers van het Oekraïnereferendum te weinig om een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen.

- Staatssecretaris Klaas Dijkhoff is de grootste stemmentrekker , afgezien van de nummers 1 en 2. De winnaar van De Slimste Mens haalde met zijn 14.6226 stemmen zelfs VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra in.

- Ex-PvdA’er Jacques Monasch haalde 5012 stemmen. Tijdens de verkiezingscampagne nam hij het lijsttrekkerschap over van Alfred Oosenbrug vanwege diens gebrek aan politieke ervaring. Deze meneer haalde 4304 stemmen. - Het jongste gekozen Kamerlid is met 25 jaar Rens Raemakers van D66. Hij is nu raadslid in de Limburgse gemeente Leudal.

- De oudste nieuweling in de Tweede Kamer is Martin van Rooijen van 50Plus. Hij is 74 jaar oud en was eerder staatssecretaris Financiën van de KVP (later: CDA) in het kabinet-Den Uyl.