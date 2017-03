Wilders gaat protesteren bij Turkse ambassade

Rutte is goed in 'Torentje prik'

7 maart ,,Dit is uniek in Europa’’, al zegt Ronald Bartlema van het JeugdJournaal het zelf. Lijsttrekkers van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer dienden zich dinsdagmiddag aan voor een confrontatie met tientallen kinderen die interesse hebben in politiek. ,,Op een luchtige manier maken ze kennis met politiek zonder dat de realiteit wordt geschuwd.’’