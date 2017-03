Wilders gelast bezoek aan Zaandam af om veiligheidsdreiging

Video 'Naming en shaming bij discriminatie, ook binnen politie'

10:17 Is 'naming en shaming' van daders van racisme en discriminatie barbaars? Absoluut niet, vindt PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher. ,,Weet je wat pas barbaars is? Als je een mail onder ogen krijgt waarin staat 'die niet, want neger'. Het is pas barbaars als je als homo niet mag werken bij een hoveniersbedrijf in Drachten vanwege geloof. Dat is pas barbaars."