Wilders-Rutte: slechte scheiding, huilende kinderen

Soms heb je levenservaring die in de politiek te gebruiken is. Geert Wilders is al een leven lang bij zijn vrouw. Dat is, kan ik vertellen, niet iedereen gegeven. Dus ik denk dat ik hem even moet uitleggen wat er vandaag gebeurd is.



De metafoor is deze: Geert Wilders, Sybrand Buma en Mark Rutte zijn in een slechte scheiding beland. Het lijkt een driehoeksverhouding, maar dat is het niet, dus laten we Buma en Rutte in deze maar even gelijkschakelen. Zij zijn de vrouw in deze relatie: Butte. Wilders is de man. Dat zal-ie zelf ook wel vinden, Geert.



De liefde is niet meer. Het is op. Althans, bij Butte. Ze wil van Geert af. Omdat Geert toen het even minder ging in het huishouden er niet naar wilde leven (lees: de bezuinigingen in Rutte I niet wilde dragen). Omdat Geert in de kroeg stoere praatjes (‘minder-minder’) over haar heeft verteld.



Star

Het is klaar. Wilders kan het niet geloven, maar Butte is star.



Ze gaan naar de echtscheidingsconsulent, therapeut Edith Schippers. Ze doen allebei hun verhaal.



Schippers hoort Butte aan: ik kan zo niet door, het vertrouwen is weg.



Geert houdt ook zijn verhaal: ik hou misschien niet zo veel meer van Butte, maar ik wil verder met haar, want we hebben de kinderen (‘mijn 1,3 miljoen kiezers’) en die kunnen we niet teleurstellen. ‘Ze huilen de hele dag.’



Zo gaat dat vaak bij de echtscheidingstherapeut: de één weet zeker dat ze wil stoppen, de ander wil het nog een kans geven.



In die situatie zijn we nu dus ook beland.