Zij zijn teleurgesteld óf opgelucht nu de revolutie is afgewend

Erwin van Dalen.

Erwin van Dalen (44), elektrotechnicus

,,Ik had Wilders zeker de grootste partij gegund. Al was het maar om iedereen een lange neus te geven die ervoor gezorgd heeft dat hij in een kogelvrij vest moet lopen. Nederlandse normen en waarden staan onder druk. Als flexwerker heb ik last van Roemenen die mijn werk afpikken. Laatst kreeg ik een briefje dat het geld kan opleveren als ik buiten de spits rij, maar bij permanente camera's aan de grens is het 'ho'. Gelukkig heeft Wilders straks twintig zetels om vanaf te schreeuwen. En we kennen hem, dus zijn mond dichthouden doet hij niet.''

Xandra Lammers

Xandra Lammers (60), vertaalster

,,Ik had echt verwacht en gehoopt op een omwenteling zoals in Amerika. Bij de verkiezing van Trump was ik heel blij en had ik bij wijze van spreken de champagne al open. We gaan af op een ander Nederland dan ik voor ogen had. Buurten gaan kapot door gebrek aan integratie. Op IJburg in Amsterdam worden winkels leeggeroofd, is geen politiepost, maar een soort vrijzone. Vrijheid van meningsuiting staat onder druk en je voelt je een vreemde in je eigen land. Ik voorzie een opstand als daar niet naar wordt geluisterd. Dit is een bittere pil.''

Paul Meijer

Paul Meijer (49), oprichter partij Forza!

,,Mensen verklaarden me voor gek toen ik zei dat Donald Trump president zou worden. Ik had dertig zetels verwacht voor de PVV. De integratie is compleet mislukt. Gisteren kreeg ik nog een mail van een juf die al 18 jaar lesgeeft op het vmbo en het hele schooljaar wordt uitgescholden door Marokkaanse jongetjes. Dat opent je ogen. Dit was dé kans voor Wilders, maar hij is te onzichtbaar geweest. De versplintering op rechts vind ik jammer. Veel stemmen voor bijvoorbeeld het Forum voor Democratie, waren anders voor de PVV geweest.''

De gedroomde zegen van Wilders bleef uit. Deze drie stemmers hielden er hun hart voor vast.

Vincent Pluijmers

Vincent Pluijmers (32), consultant

,,Mijn eerste gedachte was: yes, ze hebben verloren! Ze hebben wel zetels erbij, maar het lijkt of die beweging een flinke knauw gekregen heeft. Sinds Wilders de patriottistische lente uitriep, zie je een enorme nadruk op identiteit. Ik ben zelf Indisch, mijn moeder is vrij donker en die heeft steeds vaker het idee dat als zij niet goed behandeld wordt, dat het met haar huidskleur te maken heeft. Je ziet in de samenleving helaas een soort van validatie van racisme. Dat er bijna rationele argumenten zijn om minderheden zo te behandelen.''

Willem Bosch

Willem Bosch (30) schrijver, filmmaker

,,De patriottische lente? Ik noem het de fascistische lente en ben echt blij dat het Wilders niet is gelukt. Voor nu dan. We really dodged the bullet. Hij stond twee maanden geleden op 35 zetels en ik dacht na Brexit en Trump, dit is wel het moment voor hem. Daar komt mijn opluchting ook vandaan. Wilders is echt een fascist. Mensen met een dubbel paspoort die een keer een misstap maken, wil hij het land uitzetten. Hij ondermijnt de rechtsstaat en artikel 1 van de Grondwet. Daar was ik bang voor.''

Jake van der Schout

Jake van der Schout (45), retecool.com