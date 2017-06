Heb jij tips voor een Vierdaagse-dummy?

Henk Zomerdijk traint ondanks ziekte weer voor Vierdaagse

6 mei IJZENDOORN/WAGENINGEN - Tussen de 700 wandelaars van de Capitulatie Vrijheidstocht in Wageningen bevond zich ook IJzendoorner Henk Zomerdijk. De oud-burgemeester van Echteld is weer in training voor de Nijmeegse Vierdaagse.