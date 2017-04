Vierdaagse op eerste dag toch door centrum naar finish

Geen toestemming

Op de terugweg wilde de Vierdaagseorganisatie het wandellegioen het liefst via een rijbaan van de Waalbrug en Traianusplein over de singel naar de Wedren leiden. Want de brede rijbaan biedt meer ruimte voor de 45.000 wandelaars, dan het alternatief: de busbaan en het fietspad. Er is veel en lang over gesproken. ,,Maar een route over de singel waarbij een rijbaan afgesloten zou worden, kan om verkeerstechnische redenen niet. We krijgen er geen toestemming voor van de gemeente’’, zegt Arno Bernards, parcoursbouwer van de Vierdaagse.