Anderhalf miljoen euro tv-geld op het spel voor Vitesse

Vitesse moet er in het restant van de competitie voor zorgen vijfde te worden in de eredivisie. Allereerst blijft de formatie van trainer Henk Fraser zo ook financieel in het spoor van FC Utrecht. Daarbij houdt de Arnhemse club dan Heerenveen en FC Groningen achter zich en dat is in de tabel voor de verdeling van de tv-gelden voor de nieuwe competitie ook erg belangrijk.