Bekerfinale: kaarten Vitesse uitverkocht

Vitesse moet uitstatus oppoetsen bij Heracles

14:36 ARNHEM - Vitesse zet na de winst in de derby bij Heracles de jacht op plek vier in de eredivisie in. Om dat doel te bereiken moet de uitstatus worden opgepoetst. De Arnhemse club heeft de laatste twee duels buitenshuis verloren. Daarbij is er sinds december 2014 al niet meer gewonnen van de Almeloërs.