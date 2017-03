Bij Vitesse moet alles wijken voor Sparta

Geschiedenis

Droom

,,Willen we de geschiedenis in, dan moeten we op ons best zijn'', zegt Fraser. ,,Voor een plek in de finale hoef ik niemand te motiveren. Een volle Kuip is magisch. Een droom voor ons allemaal. Maar daarvoor moet wel alles wijken tegen Sparta.''

Favoriet

Vitesse is de favoriet. Maar Fraser waarschuwt voor Sparta. ,,In de competitie wonnen we in Rotterdam (0-1, goal Ricky van Wolfswinkel in 83ste minuut, red.), maar we waren niet op ons best. We spelen sinds de winterstop beter. Maar Sparta heeft niet voor niets de halve finale bereikt. De beker moet extra krachten naar boven halen. Zonder dat stress de overhand krijgt. In Rotterdam was de interactie met onze supporters top. En als team waren we daar een eenheid. Dat is nu allemaal ook weer nodig.''