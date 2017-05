Bijlage over 125 jaar Vitesse bij De Gelderlander

Twee weken nadat de club de eerste grote prijs in de clubgeschiedenis pakte, de KNVB-beker, is het opnieuw feest in Arnhem.



Bij De Gelderlander van donderdag 11 mei zit een bijlage van 26 pagina's over de geschiedenis van de op een na oudste club van Nederland in het betaalde voetbal. Met verhalen over de Trots van Arnhem, de geschiedenis in vijftien wedstrijden, een 'elftal' grote Vitessenaren, een prachtig verhaal met Marieke Bos over haar overleden man Theo, een reportage over de Toekomst van Vitesse, mooi beeldmateriaal en een greep 'allerhande' wetenswaardigheden.



Abonnees in Arnhem, Liemers en De Vallei krijgen de bijlage op papier in de bus. Alle andere mensen kunnen de bijlage lezen in de e-paper via krant.gelderlander.nl