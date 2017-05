ARNHEM - De tweelingbroer van André Z. wil excuses aanbieden aan oud-Vitessespeler Renald Majoor. In 1996 is Majoor als 12-jarige voetballer bij Vitesse aangerand door Z., die toen teamleider was bij het jeugdelftal.

Psychische problemen

De oud-voetballer kwam twee weken geleden zelf met het verhaal naar buiten. De aanranding zorgde voor dermate psychische problemen, dat de talentvolle voetballer op zijn achttiende besloot te stoppen met de sport. Z. overleed in 2011 op 61-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rhenen. Volgens bekenden van de oud-teamleider is hij zelf in zijn jeugd misbruikt.

Media-aandacht

De broer van Z. was op de hoogte van de aanranding van Majoor, maar ze spraken er nooit met elkaar over. Door alle media-aandacht is de Hagenaar opnieuw geconfronteerd met de daden van zijn broer, die in 1998 voor de ontucht tot zes weken voorwaardelijke celstraf is veroordeeld. ,,Mijn broer heeft zijn straf gekregen, maar dan nog is het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik wil daarom graag met Majoor in contact komen en excuses aanbieden voor mijn broer.”

Nadenken

Majoor zegt in een reactie dat hij over het voorstel wil nadenken. ,,Hij is natuurlijk niet verantwoordelijk voor wat zijn broer heeft gedaan. Maar dit voorstel siert deze man.’’

Dat André Z. in zijn jeugd zelf slachtoffer van seksueel misbruik is geweest, maakt de zaak niet anders voor Majoor. ,,Dat een slachtoffer zelf dader wordt, dat hoor je vaker. Maar dat is geen excuus voor zijn daden. Integendeel, daar zou je juist van moeten leren hoe het niet moet. Het valt niet goed te praten.’’

