Broodje kroket en stappen op De Korenmarkt

ARNHEM - Vitesse is in de ban van de beker. Op weg naar De Kuip is Sparta de laatste horde voor de Arnhemse club. Twee halve finales uitgelicht. Deel 2: De succesformatie met Martin Laamers.

Hij lacht even en geniet. De jaren negentig van de vorige eeuw. Bert Jacobs als trainer en een vriendenteam op Nieuw Monnikenhuize. In retrospectief cultvoetbal bij Vitesse. Met de wekelijkse cursus kappen en draaien van Frans Thijssen. Met de goals van John van den Brom, de rijzende ster in Arnhem.

Martin Laamers krijgt even weemoed.

,,We hadden een geweldig elftal”, verhaalt hij. ,,Het was een echte vriendenteam. Op maandag gingen we vaak met zijn allen naar de sauna. In het weekeinde waren we op De Korenmarkt. Stappen. Met de staf en de spelers. Kun je nu niet meer voorstellen. Het was een andere tijd. Na de zaterdagtraining aten we een broodje kroket of frikadel. Er waren geen gezondheidshakes of voedingspatronen.”

In maart 1990 bereikt Vitesse de finale van de KNVB-beker. Voor het eerst in de moderne geschiedenis van het Nederlandse voetbal (andere finales in 1912 en 1927). In Arnhem staat een mooi team. Een legendarisch elftal, zelfs. Met Raimond van der Gouw, Edward Sturing, Theo Bos, Martin Laamers, Frans Thijssen, John van den Brom, Hans van Arum, Jurrie Koolhof en Arjan Vermeulen. Willem II wordt in de semifinale weggepoetst. Het wordt 3-0. Drie keer Van den Brom.

Die kan zich uitleven in aanvallende avonturen. Laamers houdt op het middenveld wel de controle.

,,Die halve finale verliep gladjes”, zegt Laamers. ,,Die wedstrijd is binnen de club ook niet legendarisch. Natuurlijk, omdat we in dat jaar de finale bereikten. Dan is de wedstrijd daarvoor een ondergeschoven kindje. Maar wat iedereen vergeet, is dat wij in de eerste ronde gewoon balanceerden op de rand van de afgrond. Werd het 2-2 tegen AFC (Amsterdam, red.). We kwamen verder door strafschoppen. Moeizame wedstrijd, moeizaam door. Later stonden we in De Kuip voor de belangrijkste wedstrijd uit ons leven. De grootste wedstrijd van de club.”

Laamers, nu 49 jaar, kijkt met trots terug op die periode. Hij is altijd de stille kracht van Vitesse geweest. Letterlijk, omdat hij stottert. Daarmee heet de Arnhemmer in zijn profvoetballoopbaan niet mediageniek. ,,Mijn spraak heeft mijn carrière ook wel wat achteruit gedrukt”, zegt hij. ,,Zeker in het trainersvak. Maar ik heb toch 272 competitiewedstrijden bij Vitesse op mijn naam staan. Ik heb ook echt een mooie loopbaan gehad. Toptijden beleefd. Ik koester die tijd.”