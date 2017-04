Bruns kijkt uit naar avontuur bij Vitesse

video Fraser: Nog steeds op jacht naar plek vier

8 april ARNHEM – Vitesse staat dan in de bekerfinale, maar trainer Henk Fraser eist ook een maximaal resultaat in de competitie. De vierde plek in de eredivisie is nog altijd binnen handbereik voor de Arnhemse club. Maar dan is een zege op Heerenveen wel noodzaak.