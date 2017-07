Büttner aast op eerherstel

Harde kern Vitesse: heel Arnhem níet naar De Kuip

30 juni ARNHEM - De harde kern van de Vitesse-supporters roept op tot een boycot van de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen Feyenoord in De Kuip, op zaterdag 5 augustus. Onder aanhangers van de bekerwinnaar uit Arnhem is grote onvrede over de opzet van dat duel.