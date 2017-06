Castaignos beoogde opvolger Van Wolfswinkel

Bij Vitesse kan Castaignos zijn carrière nieuw leven inblazen. Dan volgt hij het voorbeeld van Van Wolfswinkel. Die heeft zich afgelopen jaar in de eredivisie gerevancheerd en is overgestapt op FC Basel.

Vitesse heeft in Yuning Zhang een tweede spits, maar de Chinees is nog te licht voor een vol seizoen eredivisie en Europees voetbal.

Castaignos is opgeleid door Feyenoord. Hij brak in 2009 door bij Feyenoord en koos al twee seizoenen later voor Inter. Via vervolgens FC Twente en Eintracht Frankfurt kwam de spits in Portugal terecht.