De derby in cijfers: recordaantal doelpogingen Vitesse, laagterecord NEC

Hyballa: Niet janken, maar herstellen en doorgaan

2 april ARNHEM – NEC verkeert met drie punten uit negen wedstrijden in de zorgen. Maar voor trainer Peter Hyballa is er geen reden tot panikeren. De nederlaag in de derby tegen Vitesse (2-1) van zondag biedt voldoende perspectief voor de Nijmeegse eredivisieclub.