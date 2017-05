De goals in GelreDome waren goedkoop dit jaar

Vitesse-fans zagen hun club in het GelreDome het afgelopen seizoen 31 goals maken en 'betaalden' zodoende 5,48 euro per doelpunt, uitgaande van een seizoenkaartprijs van 170 euro. Supporters van NEC waren in dat opzicht een stuk slechter af. Met een seizoenkaartprijs van 194 euro en 21 goals, betekent dat een bedrag van 9,24 per goal. Daarmee is de Nijmeegse club de op vier na 'duurste' van Nederland.



Vitesse haalde afgelopen seizoen thuis 29 punten, wat een prijs van 5,86 euro per punt betekent. NEC sleepte 22 punten binnen, seizoenkaarthouders waren zodoende 8,82 euro per punt kwijt.



Dit blijkt uit cijfers die door besparingsplatform Kortingscode.nl op een rijtje zijn gezet. Willem II-fans betalen veruit het meeste per goal, namelijk 11,35 euro. Per punt zijn supporters van degradant Go Ahead Eagles het duurste uit geweest: 15, 31 euro. De besparingssite gebruikt voor de berekening de prijs van de goedkoopste seizoenkaart per club.