De Wit: Vitesse aangeslagen door seksueel misbruik

ARNHEM – Algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse reageert geschokt op de misbruikzaak van Renald Majoor. De jeugdspeler werd in 1996 door elftalleider André Z. bij de Arnhemse club aangerand. ,,Het is enorm triest dat dit is gebeurd”, zegt de bestuurder van de Gelderse eredivisionist.

,,Renald heeft zich een paar maanden geleden bij mij gemeld”, verklaart De Wit. ,,Hij vertelde gehoor te hebben gegeven aan de oproep van De Volkskrant en vertelde mij zijn verhaal. Ik was enorm aangeslagen. Het is verschrikkelijk voor hem. Hij heeft dat altijd met zich mee moeten dragen.”

Ontslagen

,,We hebben na dat gesprek besloten samen op te trekken in deze kwestie”, vertelt De Wit. ,,In 1996 heeft Vitesse adequaat gehandeld. De elftalleider (André Z.) heeft direct bekend en is ontslagen. Hij is vervolgens ook berecht (zes weken gevangenisstraf). In verband met de privacy van Renald en waarschijnlijk met het oog op het eigenbelang van Vitesse destijds, is er niets naar buiten gebracht. Dat zouden we nu heel anders doen.”

De Wit heeft meteen onderzocht of er sprake is van meer seksueel misbruik bij Vitesse. ,,Renald is de enige zaak”, zegt hij. ,,Voor zover bekend, uiteraard. In 1996 is natuurlijk aan alle spelers gevraagd of er meer speelde. Daaruit is niets naar voren gekomen. Tegenwoordig kijken we streng toe op regels. Medewerkers bij Vitesse moeten een ‘verklaring omtrent gedrag’ overhandigen. Er werken nu ook veel meer professionals in de club. En daarbij is de sociale controle groter. Maar, dan nog roepen we bij Vitesse jeugdspelers op zich te melden als er sprake is van misbruik.”

Ambassadeur