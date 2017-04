‘DJ Superstar’ Curovic moet winnend Vitesse de beker uitreiken

Vitesse zegt sorry voor Feyenoord-fans op West-tribune

24 april ARNHEM - Vitesse biedt de eigen supporters excuses aan voor de gang van zaken tijdens Vitesse - Feyenoord. Tijdens de wedstrijd tegen de koploper in de eredivisie zaten honderden Feyenoord-aanhangers op de Just Göbel-tribune. 'Dat was ongewenst en onacceptabel', aldus de club in een verklaring.