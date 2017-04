Ergernis Vitesse over ‘verzinsels in media’

VideoARNHEM – Henk Fraser heeft zich in de aanloop naar de kraker tegen Feyenoord geërgerd aan ‘verzinsels en uitlatingen’ in de media. Vitesse gaat gewoon volle bak tegen de koploper van de eredivisie. ,,Er staat voor ons eer en prestige op het spel”, stelt de trainer van de Arnhemse club. ,,Insinueren dat wij met de handrem op spelen, is onzin.”

Fraser is niet verbaasd over de opmerkingen dat Vitesse de wedstrijd tegen Feyenoord zou laten lopen vanwege de bekerfinale. Of dat Ricky van Wolfswinkel opzettelijk geel gepakt zou hebben tegen Excelsior om geschorst te worden en een week rust te krijgen voor de finale in De Kuip.

'Politiek'

,,We weten allemaal dat er vanuit bepaalde hoeken politiek wordt bedreven”, sprak Fraser vrijdagmiddag na de besloten training van Vitesse. ,,Dat is elk jaar weer het geval als de titelstrijd zijn ontknoping nadert. Maar wij doen daar niet aan mee.”

Alle aantijgingen zijn onzinnig en laster, stelde Fraser. ,,Ik heb me gestoord een de opmerkingen van verschillende mensen in de media. Of dat dan een journalist betreft, die blijkbaar zijn eigen voorkeur heeft. Of een oud-prof. Ik vind het ongepast. Zulke onzin suggereren, brengt mij en mijn spelers in diskrediet. Nu heb je de basis gelegd, waarmee je dan na de wedstrijd weer aan de slag kan gaan. Maar het slaat allemaal nergens op.”