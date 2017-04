Feyenoord op het gemak voorbij Vitesse

Video Ergernis Vitesse over ‘verzinsels in media’

21 april ARNHEM – Henk Fraser heeft zich in de aanloop naar de kraker tegen Feyenoord geërgerd aan ‘verzinsels en uitlatingen’ in de media. Vitesse gaat gewoon volle bak tegen de koploper van de eredivisie. ,,Er staat voor ons eer en prestige op het spel”, stelt de trainer van de Arnhemse club. ,,Insinueren dat wij met de handrem op spelen, is onzin.”