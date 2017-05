Financiële klapper Vitesse na bekerzege

ARNHEM - De bekerzege in De Kuip katapulteert Vitesse de hoogte in. Met deelname aan de Europa League nemen de inkomsten van de Arnhemse club in het volgende seizoen met miljoenen euro’s toe. De Gelderse eredivisionist moet de begroting voor het nieuwe boekjaar fors aanpassen.

Vitesse leeft dit najaar uit de koffer. Op 25 augustus vindt in Monaco de loting van de Europa League plaats. Daarna begint een avontuur met een reeks van zes internationale wedstrijden, die bovenop de cyclus van de competitie komt. ,,Het wordt razend druk, maar het wordt ook fantastisch”, stelt algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse. ,,Er komt nu ineens heel veel op ons af.”

Zege

Met een ticket voor de Europa League is Vitesse al verzekerd van circa 2,5 miljoen euro aan startgeld. Daarnaast kunnen nog enkele miljoenen aan bonussen binnenlopen. In de Europa League levert een zege 360.000 euro op en een gelijkspel 120.000 euro. ,,Maar die nemen we niet op in de begroting”, verklaart De Wit.

Recettes

Vitesse genereert deze herfst wel extra recettes uit stadionbezoek en horeca. GelreDome wordt het decor van drie thuiswedstrijden in de Europa League. De poulefase begint op donderdag 14 september. De overige speeldagen zijn 28 september, 19 oktober, 2 november, 23 november en 7 december. Het betreft telkens donderdagen.

Vitesse zit bij de loting in koker 4. Dat is de uitkomst van de UEFA-coëfficient, een rangschikking op basis van nationale en internationale prestaties uit de afgelopen jaren. Dit betekent dat in Europa op papier alleen maar sterkere tegenstanders uit de bus rollen.

Wordt de eredivisionist groepswinnaar, dan is dat goed voor een bonus van 500.000 euro. Wordt Vitesse nummer twee in de poule, dan levert dat 250.000 euro op.