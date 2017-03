Foor krijgt bij Vitesse voorkeur boven Tighadouini

Foor speelde afgelopen zondag bij Go Ahead Eagles (1-3) ook al op de plek van Tighadouini. De vleugelaanvaller miste het duel in Deventer vanwege liesklachten, maar is inmiddels weer fit. Hij zit in Rotterdam op de bank.

Kruiswijk

Arnold Kruiswijk keert tegen Sparta terug in het elftal. De linksback had de laatste weken last van een kuitblessure. Kelvin Leerdam start als rechtsback, Kevin Diks begint daardoor op de bank.

Keeper

Eloy Room staat ook ‘gewoon’ aan de aftrap. De keeper viel tegen Go Ahead Eagles nog uit met een blessure aan zijn rechterlies en werd toen vervangen door Michael Törnes.

