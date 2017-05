Fraser blij met felicitaties NEC voor Vitesse

Bekerwinnaar Vitesse heeft ook nog com­pe­ti­tie­be­lang

11:58 ARNHEM - Vitesse mag als kersverse bekerwinnaar dan Europa in gaan, in de competitie staan er voor de Arnhemse club in de laatste twee speelrondes nog behoorlijke belangen op het spel. Dat is naast tv-geld voor het volgende seizoen ook prestige. Een zege bij FC Utrecht is zondag in alles waardevol.