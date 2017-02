Fraser blij met zege, maar ontevreden over spel Vitesse

DEVENTER – Trainer Henk Fraser van Vitesse was tevreden over de zege op Go Ahead Eagles (1-3), maar de coach van de Arnhemse eredivisionist was wel kritisch over het spel van zijn ploeg.

,,De eerste helft was niet goed'', zei Fraser. ,,We waren slordig in balbezit. Ik vind ook dat we ons lieten overbluffen op bepaalde momenten. Die goal van Van Wolfswinkel viel uit het niets, maar dat is wel Ricky. Hij hielp ons goed op weg.''

Rust

Na de openingstreffer van Van Wolfswinkel, beslisten Navarone Foor en Milot Rashica in de tweede helft de wedstrijd. Na de zege in Deventer heeft Vitesse slechts twee dagen rust. Woensdag is de belangrijke wedstrijd tegen Sparta in de halve finale van de beker.