Fraser ergert zich aan complottheorieën over hulp aan Feyenoord

Nu Feyenoord dit weekeinde naar Vitesse moet, is ineens alles verdacht in Arnhem. Zo zou Ricky van Wolfswinkel in het paasweekeinde opzettelijk geel hebben gepakt tegen Excelsior. De goalgetter is daardoor juist tegen Feyenoord geschorst. En coach Fraser zou de Rotterdammers ook al willen matsen. Hij is een boezemvriend van de Zuid-Hollandse club. 'Die man gaat zijn beste spelers sparen voor de bekerfinale', wordt gezegd.



Fraser schudt bij alle veronderstellingen zijn hoofd. ,,Eigenlijk elk woord hierover is verspilde moeite”, stelt de trainer. ,,Ik ben in dienst van Vitesse. Ik wil presteren met Vitesse. Ik ben helemaal niet bezig met de belangen van Feyenoord.”