Fraser: Misplaatste arrogantie Vitesse

ZWOLLE - Henk Fraser was zaterdagavond zwaar gefrustreerd en boos. De coach van Vitesse miste passie, beleving en strijd in het duel met PEC Zwolle. ,,We voetbalden met misplaatste arrogantie”, stelde de trainer van de Arnhemse club na afloop ontstemd.

Vitesse ging met 3-1 ten onder in Zwolle. De wijze waarop de Arnhemse formatie verloor, deed Fraser pijn aan de ogen. ,,Je kunt wedstrijden winnen op je kwaliteiten. Maar je kunt wedstrijden ook winnen op basis van strijd. PEC had dat wel. Wij niet. PEC wilde echt winnen.”

,,Wij willen naar de vierde, vijfde plek in de eredivisie. Maar daarvoor hebben we niet de beleving getoond. De energie die er nodig was. Dit was zwaar onder de maat.”

Lichtpuntje

Fraser trok meteen conclusies. ,,Ik heb nu zes, zeven wedstrijden om te beoordelen wie er echt in de bekerfinale thuishoren. Ik tel één lichtpuntje. Marvelous Nakamba is de enige die drie keer in de week het beoogde niveau heeft gehaald. Iedereen ligt nu op de meetlat. Maikel van der Werff scoort nu punten zonder te spelen.”

Boos

,,Ik heb verder één goede fase gezien. De eerste zeven minuten na rust. Op dat moment hadden we de wedstrijd nog kunnen kantelen. Maar dan valt de 3-1 en is het gebeurd. Ik ben hartstikke boos. We hebben al wedstrijden gespeeld die tegenvielen. Maar dit was niks. En drie wedstrijden in zes dagen mag geen reden zijn voor dit falen. Wij willen Europees spelen. Dan krijg je drie duels per week. Daar zijn we dus niet klaar voor. Dat hebben we nu aangetoond. Dit zijn wedstrijden waarin je de stappen vooruit moet maken. We gaan dit haarfijn analyseren.”

Fraser kreeg in Zwolle bijval van collega Ron Jans. De winnende trainer verwees naar de bekeravonturen van PEC Zwolle (5-1 zege in finale tegen Ajax in 2014 en 2-0 verlies tegen FC Groningen in 2015). Hij gaf aan wat de troefkaarten van de coach waren in de aanloop naar de eindstrijd. ,,Als je denkt dat je nu gas terug kunt nemen, dan ben je aan de beurt. Mijn advies aan Henk: speel ze maar tegen elkaar uit.”