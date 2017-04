Fraser: Toch weer achteruit lopen

,,NEC stond goed georganiseerd”, zei Fraser. ,,Ze zijn defensief sterk en dat wisten we ook. Je moet een verdedigende tegenstander kapot spelen. Dat lukte in de eerste helft niet. In de rust heb ik gezegd dat we eens vaker een station moesten overslaan om het tempo op te schroeven. Dan moeten ze bij NEC meer lopen. We moesten NEC in de tweede helft nog steeds kapot spelen en we mochten geen ruimte weggeven.”



Fraser wilde dat Vitesse na de 1-0 zou doordrukken. Maar NEC nam het initiatief. ,,We lopen te veel achteruit. Dat is dit seizoen al vaker gebeurd en we hadden na de 1-0 moeite met NEC. Met drie spitsen spelen was een uitstekende zet van mijn collega (trainer Peter Hyballa, red.). Ik heb het al vaker gezegd: stilstaan of achteruit lopen, maakt je kwetsbaar. Daar baal ik dan van. Daardoor valt ook de 1-1.”