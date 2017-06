Fraser: Weg met cynisme, op naar gunfactor Vitesse

Arnhem - Voor Henk Fraser is dit jaar bij Vitesse een wereld opengegaan. De Arnhemse club wordt geplaagd door hardnekkige vooroordelen, stelt hij in een interview met De Gelderlander. Het wordt tijd om die muren te slechten. ,,Vitesse heeft de uitstraling van een kille, koude club, maar voelt in werkelijkheid juist als een warme deken.”

Fraser (50) oordeelt als hoofdrolspeler in een gedenkwaardig voetbalseizoen voor Vitesse. Hij is de trainer, die op het best denkbare moment de eerste grote prijs uit de clubhistorie heeft gewonnen. De KNVB-beker, veroverd bij het 125-jarige bestaan van de Trots van Arnhem. Mooier kan eigenlijk niet.

Cynisme

,,De publieke opinie heeft voor een zuurgraad rond Vitesse gezorgd”, vertelt Fraser met passie in zijn stem. ,,Dat is in jaren opgebouwd en blijft lang hangen. Maar het is echt verleden tijd. Vitesse mag veel positiever worden bekeken. Kijk naar de festiviteiten na de bekerwinst. Totaal geen incident, geen enkele wanklank bij het feest. Kijk naar de finale. Die gele wand in De Kuip. Onze supporters waren nadrukkelijker aanwezig dan die van AZ.”

,,Ik vind het zonde dat er een zweem van cynisme rond Vitesse hangt. Bij de club zelf, bij supporters en in de media. Daar moet je overheen groeien nu je zo’n mooie prijs hebt gewonnen. Vitesse verdient veel beter. We moeten met zijn allen werken aan de gunfactor voor de club.”

Flitsend

Natuurlijk is de beker zaligmakend, zegt Fraser. ,,Maar met ook nog de vijfde plek in de competitie is het seizoen compleet. Dat was voor Vitesse dit jaar het hoogst haalbare. FC Utrecht is terecht vierde geworden. Als staf en spelersgroep vinden we alleen dat we te weinig echt goede wedstrijden hebben gespeeld. We hadden graag vaker flitsend voetbal laten zien, zoals thuis tegen Heerenveen. Maar ja, hoeveel clubs komen er niet naar Arnhem om alleen maar te verdedigen? Voor mooi voetbal heb je wel twee teams nodig.”

Vitesse mag dan weinig voetbaltechnische uitspattingen hebben beleefd, de Arnhemse club heeft uiteindelijk wel met alleen Feyenoord, Ajax en PSV het hele seizoen in het linkerrijtje (van teletekst) gestaan. ,,Ik zie een lichte glooiing in onze prestatiecurve”, zegt Fraser. ,,Wij hebben niet de pieken en dalen gehad van Heerenveen of AZ. We zijn over het hele jaar redelijk stabiel gebleken. Maar voor progressie moeten we dus nóg stabieler worden. En zeker ook een stukje beter.”

Fouten

Fraser heeft afgelopen voetbaljaar ook fouten gemaakt. ,,Ik ben te lang blijven hangen in het gedachtegoed van mijn voorgangers”, zegt hij. ,,Van Peter Bosz en Rob Maas. Aanvallend voetbal. Maar dat was gewoon niet altijd mogelijk. Er staan nu andere spelers bij Vitesse. Die hebben andere kwaliteiten. Vitesse had geen Davy Pröpper meer.”

Tevreden