Gefrustreerde Fraser: we waren kansloos

,,Ik kan heel goed tegen een slechte pass, een keer slecht spelen’’, zei Fraser. ,,Maar ik kan heel slecht tegen de manier waarop we de wedstrijd begonnen. Vooral omdat we als technische staf gewaarschuwd hadden voor de gevaren van de tegenstander.’’

Excelsior kwam na een kwartier op voorsprong via Nigel Hasselbaink. Vitesse was daarna geen enkel moment dichtbij de gelijkmaker

,,We waren kansloos’’, vond Fraser. ,,Ik heb in de rust gevraagd aan de spelers of ik als verantwoordelijke iets vergeten was. Of het aan de tactiek lag? Ik ben ook maar een mens, kan ook fouten maken. Maar dat was niet het geval, zeiden ze.’’