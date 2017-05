Het jaar van Marvelous, Milot en Rickygoal

Vitesse komt in het seizoen 2016-1017 tot 51 doelpunten. Dat is 1,5 goals per wedstrijd en daarvoor worden in totaal 468 doelpogingen ondernomen. Het Arnhemse gezelschap scoort uiteindelijk achttien keer uit standaardsituaties (strafschoppen, vrije trappen, hoekschoppen en inworpen).



Bij Vitesse schiet Lewis Baker het vaakst op de goal. De Brit komt in de competitie tot 89 pogingen. Hij scoort uiteindelijk tien keer. In de beker wordt Baker zelfs topscorer met vijf goals.



De meeste kansen in het eredivisieseizoen worden bij Vitesse gecreëerd voor Ricky van Wolfswinkel. Hij komt dertig keer in kansrijke positie. Rickygoal haalt dus een hoog moyenne. Maar Vitesse noteert de minste doelpunten van alle eredivisieclubs door invallers. Dat lukt slechts twee keer.



Vitesse krijgt in de competitie veertig goals tegen. Dertien treffers zijn het gevolg van spelhervattingen. De grootste nederlaag is de 3-1 tegen Feyenoord. De grootste zege is de 5-0 tegen Sparta.