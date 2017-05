Hier moet je zijn om vanavond niets te missen van de Vitesse-huldiging

Vitesse wint KNVB-beker door zege op AZ

30 april ROTTERDAM - Vitesse heeft zondag de eerste prijs in de 125-jarige clubgeschiedenis gewonnen. De Arnhemse club was in de finale van de KNVB-beker te sterk voor AZ: 0-2. Ricky van Wolfswinkel kroonde zich met twee treffers tot matchwinnaar.