Internationale status voor opleiding Vitesse

Vitesse krijgt de erkenning omdat de jeugdopleiding voldoet aan de hoogste maatstaven. Dan gaat het om medische zorg, faciliteiten, trainers, trainingsprogramma’s, competitiesterkte, fysieke begeleiding, mentale ontwikkeling en school en studiebegeleiding. In Arnhem is innovatie een pijler onder het succes. De club zet met het zogeheten Vitesse Voetballab veel middelen in voor technische en wetenschappelijke ontwikkeling van talent.

,,Het is een veelomvattend model”, stelt Edwin Petersen, hoofd van de voetbalacademie van Vitesse. ,,We mogen met zijn allen best trots zijn. We voldoen aan de strengste eisen. Vitesse levert voor voetbaltalent dus de beste opleidingsmogelijkheden. In de brede zin van het woord.”