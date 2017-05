Kashia trots op mijlpaal in voetbalcarrière

ARNHEM - Ongeacht de eindklassering in de eredivisie sluit Vitesse zondag het beste voetbaljaar ooit af. Met de winst van de KNVB-beker heeft de ‘Lichting van 2017’ voor altijd de heldenstatus. Aanvoerder Guram Kashia kijkt al uit naar het volgende seizoen, met Europees voetbal in Arnhem.

Kashia (29) stelt vast dat dit voetbaljaar bij Vitesse ‘alles’ op zijn plaats is gevallen. ,,We begonnen stroef aan het seizoen. Maar op het best denkbare moment staan we hier met de grootste prijs uit de clubhistorie. Voor mij is dit een mijlpaal in mijn voetbalcarrière. Het gevoel is onbeschrijfelijk. En dat blijft ook nog wel even zo.”

Kashia is nu de aanvoerder van het succesvolste team ooit van Vitesse. ,,Wij hebben ons doel bereikt”, stelt de Georgiër. ,,We hebben een prijs gewonnen. Natuurlijk willen we het seizoen nog goed afsluiten. Maar in alles is dit een feestjaar. Dit seizoen heeft ons een plek in de geschiedenis gegeven.”

Vitesse is nu verzekerd van de groepsfase van de Europa League. Na de vakantie volgt de beloning. Kashia kijkt al over de zomer heen. ,,Natuurlijk loop ik te genieten. Maar ik wil alweer meer, hoor. Hoe gaat dat straks in de Europa League? Wat maken we er volgend seizoen van?”