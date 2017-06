Kevin Diks zo goed als zeker naar Feyenoord

De komst van Diks naar Feyenoord is nog niet helemaal rond, maar een akkoord wordt spoedig verwacht. De oud-speler van Vitesse moet in Rotterdam met Bart Nieuwkoop strijden om de rechtsbackpositie. Die is vacant gekomen door de transfer van Rick Karsdorp naar AS Roma.



De 22-jarige international wordt vandaag medisch gekeurd in Italië en zal, als alles goed gaat, een contract tekenen voor vijf jaar. Feyenoord ontvangt rond de 17 miljoen euro voor de zelf opgeleide speler.