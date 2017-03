KNVB-beker onder Arnhemse brug overgespoten met penis

De prijs die Vitesse zondag 30 april kan winnen, is nu vervangen door een penis.



Verder is de begeleidende tekst ‘Bring us the cup’ veranderd in ‘Bring us the cum’. Vanuit het Engels vertaald betekent dat letterlijk: ‘Breng ons het sperma’.



Vermoedelijk gaat het om een actie van NEC- supporters. Aartsrivalen Vitesse en NEC spelen zondag de Gelderse derby in stadion GelreDome in Arnhem.