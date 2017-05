Lammers weg bij Jong Vitesse

Selectie

Maar technisch directeur Mohammed Allach en Lammers kwamen de voorbije weken niet tot een overeenkomst. ,,De samenstelling en grootte van de selectie is voor mij te ongewis’’, verklaart Lammers. ,,Uiteindelijk zijn we er daardoor niet uitgekomen.’’

Omstandigheden

Lammers kijkt terug op een mooie tijd in Arnhem. ,,We zijn twee keer kampioen geworden in de beloftencompetitie. Door allerlei omstandigheden is afgelopen seizoen in de tweede divisie alleen geen succes geworden. Dat is bijzonder jammer.’’