Miazga: In De Kuip zijn er twee kampen

Even leek de finale in gevaar te komen voor Miazga (21), door Vitesse dit seizoen gehuurd van Chelsea. Hij viel tegen Excelsior al snel uit met een hamstringblessure. ,,Even was er schrik”, legt de Amerikaan uit. ,,Ik voelde bij een sprong een lichte pijn. Maar ik wist ook al snel dat er geen grote schade was. Ik moest uiteindelijk alleen de wedstrijd tegen Feyenoord laten lopen.”