Onbegrip en woede aanhang Vitesse na duel met Feyenoord

Feyenoord-fans zorgen voor explosieve sfeer rond GelreDome na winst op Vitesse

19:05 ARNHEM - In en rond stadion GelreDome is zondagmiddag, na afloop van de wedstrijd Vitesse-Feyenoord (0-2), een explosieve situatie ontstaan. Nadat stewards tijdens de wedstrijd al ingrepen op de Oost-tribune, was het naderhand vooral hommeles op 'West'.