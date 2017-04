Onvrede bij Vitesse na zege in Almelo

ALMELO - De gezichtsuitdrukking van Henk Fraser zei woensdagavond alles. De coach van Vitesse was ondanks de 0-1 bij Heracles boos. Ontdaan, omdat de Arnhemse formatie de zaak niet ruim en vastberaden had afgemaakt in Almelo. Gefrustreerd, omdat de organisatie werd verwaarloosd. ,,Dat gaan we even goed analyseren”, stelde de trainer.